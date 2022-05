Sébastien JAN

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Responsable Grands Comptes Entreprises - CARGLASS Entreprises.

2015













STRATEGIC ACCOUNT MANAGER - Groupe ARVAL BNP PARIBAS



2012



Développement, implémentation et fidélisation d'un portefeuille de comptes stratégiques.





KEY ACCOUNT MANAGER – BUSINESS DEVELOPMENT

France – Groupe LeasePlan



2006 à 2011:



Gestion du 2e Compte clé de LeasePlan International Southern Europe

Interlocuteurs réguliers : Grands comptes, acheteurs nationaux, DAF et Services Généraux

Portefeuille CA annuel 20 millions d'€





Missions

Financement et conseil en gestion de parc automobile

Négociation des contrats cadres

Mise en application opérationnelle des accords cadre auprès des clients Grands Comptes et filiales

Mise en place de stratégies de réduction des coûts (cost savings), optimisation fiscale, audits et benchmarks

Coordination avec Leaseplan international

Développement du CA et de la rentabilité

Garantir l’instauration d’une relation de partenariat pérenne et équilibrée avec les clients



CONSEILLER COMMERCIAL ALD Automotive – Groupe Société Générale



1998 à 2006 :



Clients gérés Core Business

VELUX, INFOVISTA, SONY ERICSSON, LEVEAUX SA, BUFFALO GRILL, (…)



Clients gérés Grands Comptes

LA POSTE, EDF



Missions

Réponse aux appels d’offres

(Implémentation interne du cahier des charges et mise en place de procédures spécifiques (client LA POSTE)

Financement et conseil en gestion de parc automobile

Prospection et signature de nouveaux clients

Développement de l’encours client et du CA





VENDEUR SOCIETE RENAULT RENAULT



1995 à 1998 :



Vendeur secteur - Succursale Renault Courbevoie (clientèle TPE, Artisans, Particuliers – secteur de Colombes)

Vendeur société - Renault Chatou (clientèle PME et loueurs – secteur 78)