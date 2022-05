Sébastien JAN

Pensez-vous qu'aujourd'hui, un projet puisse aboutir sans électricité ?

Parce qu'en plus de 15 ans, j'ai pu évoluer dans les différents postes qu'offre ce milieu, mes expériences de dessinateur projeteur en électricité industrielle font que je me charge des affaires de la pré-étude, tout en assurant le suivi, jusqu'à la mise en service de chacune d'elles, clés en main.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

See Electrical V4

Caneco