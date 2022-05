Sébastien JEANGUYOT

- Spécialiste en centrale à béton, notre société conseille, forme et accompagne ses clients dans la création et l’exploitation du Béton Prêt à l’Emploi.

- Ingénieur de formation nous mettons à disposition nos 15 ans d’expérience, tant dans le commerce, l’exploitation, la qualité et la maintenance du béton prêt à l’emploi.

- Maitrisant toutes les contraintes liées à cette activité nous sommes en mesure de vous proposer les solutions les plus adaptés à vos projets



Mes compétences :

Conseil

Responsable exploitation

Béton

Responsable qualité

Analyse fonctionnelle

Conception

Expert technique

Formateur