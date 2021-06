Sébastien JEULAND

Commercial, quel métier passionnant !



Cela fait maintenant 13 ans que je suis technico-commercial itinérant, spécialisé dans le B to B, et la passion que j'ai pour ce métier m'anime toujours autant.



Trouver les "clefs" qui vont nous permettent de développer un secteur, de "dégoter" des nouveaux partenaires, de fidéliser la clientèle, d'améliorer la qualité de service et l'image de l'entreprise, d'améliorer le panier moyen, le chiffre d'affaire, la marge : c'est CA le job, c'est CA le challenge ! et c'est CA qui me fait vibrer !



Il y a tant d'axes de travail pour développer une entreprise, que ce métier requière une remise en question permanente, et prise de hauteur sur son marché, une analyse constante de son travail et une faculté à comprendre chaque besoin et chaque attente aussi bien de son client que de son entreprise : allier les deux est pour moi primordial !



Et parce que rien ne se fait jamais seul, mettre en avant son équipe auprès des clients est aussi très important afin de valoriser l'ensemble des collaborateurs et de porter à nos clients, la connaissance de l'organisation de l'entreprise.