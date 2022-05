Sebastien JOBARD

Depuis les 2 dernières années, je participe à de l'accompagement au changement, suivi de reporting d'activité, création et mise en place de procédure ayant opur objectif l'harmonisation des procédure d'entreprises. Ce métier transversal et fonctionnel me permet ainsi de développer des qualité d'écoute, d'ampathie, et d'encadrement qui peuvent, et seront très utile dans mes futurs emplois.



Fort d’une expérience de huit ans dans le financement de projets immobiliers aux particuliers au Crédit Immobilier de France et 5 ans dans la construction de maison individuelle, je suis certain aujourd’hui de pouvoir donner une valeur ajoutée à l'entreprise que j'intégrerais.



Côtoyant une clientèle de particuliers et de professionnels depuis plus de 15 ans et appréciant le contact humain, j’ai pu acquérir des qualités relationnelles et commerciales qui m’ont permis de réaliser et dépasser chaque année les objectifs qui m’étaient demandés.



J’ai eu la possibilité, au fil des années, d’acquérir des expériences diverses dans la construction de maisons individuelle, la grande distribution, le financement et même la vente en porte à porte (au début de mon activité professionnelle) ainsi que la formation et l'animation. Tous ces acquis sont ce qui fait ma force aujourd’hui dans mon métier présent et dans mes futures fonctions.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Relationnel

Travail en équipe

Optimisme

Rigueur

Optimisation des process

Animation de groupes

Reporting

Analyse fonctionnelle

Animation de formations

Ecoute

Empathie