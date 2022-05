Sébastien JOLICLERC

L'animation fonctionnelle de l'équipe projet, le pilotage de développeurs, les relations avec la maitrise d'ouvrage sont les composantes humaines de mon métier qui me motivent.

Elles me permettent d'apporter des réponses adaptées aux besoins des utilisateurs et de les accompagner dans la mise en oeuvre des projets informatiques dont j'ai la charge. C'est ce qui m'anime depuis plusieurs années sur les projets de la grande distribution.



Un passsage par le métier de la formation m'a sensibilisé aux retours du terrain et à l'importance de répondre simplement à des demandes parfois complexes.



Mes compétences :

CMMI

Informatique

Chef de projet

Distribution