Sébastien JOLY

-Ingénieur développement automatisme, informatique industrielle

-Diplômé de l'ESSTIN (École Supérieur des Sciences et Technologies de l'Ingénieur de Nancy) en 2015



Passionné de nouvelles technologies, je développe sur mon temps libre des applications et prototype orientés IoT, en m'appuyant sur des systèmes open source, et l'impression 3D.



Mes compétences :

CAO

Autodesk

Microsoft office

Catia v5

Trésorerie

Electronique analogique

Archestra

AutoCAD

Electronique embarquée

Informatique industrielle

Automatique

Gestion de projet

Intouch

Orcad

Automatisme