Sébastien JOLY

Intervenant sur plusieurs agences (pompes funèbres et marbrerie), je cherche plus généralement à développer et élargir mon réseau professionnel.

On ne choisit pas ce métier, on y arrive toujours un peu par hasard... Lorsque je me rends compte que je peux apporter quelque chose de bénéfique pour les familles à ce moment crucial de la vie qu'est la mort, alors je deviens utile...



Mon cursus est essentiellement juridique (Maîtrise en droit privé), auquel s'ajoute un troisième cycle en politiques publiques (DESS Conduite, animation et évaluation des Pol. Pub).



Mon profil et ma sensibilité sont plutôt littéraires : mon appétence pour la lecture, la rédaction, mes expériences professionnelles peuvent ainsi m'amener à assumer des missions transverses.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Communication

Développement durable

Droit

Droit privé

Environnement

Information et communication

Juridique

Juriste

Rédacteur

Risques naturels

Rédaction