Sébastien JOLY

Technico commercial pour AMAZONE France groupe (usine de Forbach)

Société fondée en 1883 et détenue depuis par la famille Dreyer.



Usine de Hasbergen - Gaste à Osnabrück AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Site de Hude à Oldenburg - AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Site de Forbach en France - AMAZONE S.A. Forbach

Site de Leipzig / Sachsen - BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG

Site de Hude à Oldenburg - BBG Bodenbearbeitungsgeräte Hude GmbH & Co. KG

Site de Samara en Russie - GAG Eurotechnik

Site de Leeden - AMAZONE Technologie Leeden GmbH & Co. KG

Un Réseau de distributeurs en Grande-Bretagne, France, Ukraine, Hongrie, Serbie, Russie et Kazakhstan.



Nombre d’employés : environ 1.750

Chiffre d’affaires : environ 460 millions d’Euros en 2012

Part des exportations : environ 80% du chiffre d’affaires, dans plus de 70 pays



Les usines Amazone sont spécialistes dans le domaine des épandeurs d’engrais centrifuges, des semoirs, des outils de travail du sol (actif et passif), et des pulvérisateurs. En outre, Amazone propose depuis des années du matériel performant pour les Espaces Verts.



Les matériels Amazone sont adaptés à tous les types d’agriculteur ainsi qu’aux entrepreneurs.



Les produits Amazone sont reconnus pour :

Leur qualité et leur fiabilité

Leur innovation et leur productivité

Leur performance extraordinaire

Leur qualité de travail

Un service après vente efficace et rapide

Un service pièces de rechange performant

Une valeur à la revente très élevée

Amazone propose un service de test des engrais grâce auquel le client peut recueillir des informations par téléphone. De plus, Amazone porte à la connaissance de ses clients une masse importante d’informations par le biais d’Internet, par exemple la liste des pièces de rechange, le tableaux de réglage des engrais…



Avec 21 médailles aux 7 dernières expositions d’Agritechnica, Amazone est la plus innovante dans son domaine.



Amazone démontre qu’une PME en Allemagne peut s’imposer non seulement dans un contexte de concurrence internationale mais aussi face à de grands groupes.



Christian et Justus DREYER sont les dirigeants d’Amazone et représentent la quatrième génération. Ils sont déterminés à poursuivre la tradition avec succès et indépendance.



FORMATION



- C.A.P. de mécanicien en tracteurs et matériels Agricoles.(valtra)



- B.E.P. de mécanicien en tracteurs et matériels Agricoles.( valtra)



- B.T.M en tracteurs et matériels Agricoles.(valtra)



- Maîtrise hydraulique et Soudure(CNH)



- formation Commerciale ( Mercuri International)



- formation commerciale ( Husqvarna university)



- formation commerciale (c’nec )

Mes compétences :

Marketing

Autonomie

Négociation

Formation

Commercialisation des produits techniques

Informatique

Gestion de la relation client

B2B

Communication

Vente

Prospection

Promotion produit