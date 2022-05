Sébastien JOLY

JOLYPRINT, créée en 2009, a sû s'imposer comme l'une des principales entreprises du Vaucluse dans le marketing, la communication visuelle et l’enseigne.



Fort de son exprérience dans de multiples domaines d’activités, et grâce a la confiance de sociétés

de renom*, JolyPrint se positionne non plus comme un simple prestataire de services mais comme un vrai interlocuteur privilégié.



C’est dans cette démarche que nous accompagnons désormais les entreprises ayant des besoins de

déploiement sur le territoire Français.



JOLYCLOUD, née d’un constat, offre une solution complète répondant aux problématiques de réseaux/groupes souvent touchés par les contraintes de logisitques de déploiement d’opérations marketing (PLV, Print, Signalétique).

Le Concept : Une plateforme de commande en ligne multi-produits et multi - fournisseurs,

l ’utilisation du principe d’edition en ligne Web2Print, mais aplliqué à

l’ensemble des outils de communication.



Mes compétences :

Design graphique

Conseil en communication