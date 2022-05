Sébastien JOSSERAND

Bonjour, et bienvenue sur mon profil.



Je m'appelle Sébastien, je suis développeur informatique depuis 2008, principalement en langage Excel VBA, pour lequel je me suis passionné. J'ai pu faire mes armes dans des grands groupes tels que EADS Airbus, EADS Astrium et ERDF, et je suis désormais freelance.



Je peux vous aider dans l'automatisation de tâches sur Microsoft Excel grâce à son langage de programmation Visual Basic for Applications, ou tout simplement pour du traitement et mise en forme sur Microsoft Excel.



Depuis 2008, j'ai développé toutes sortes d'applications VBA dans le cadre de nombreux projets, pour des secteurs aussi divers que l'aéronautique/aérospatiale (EADS Group, Astrium), l'énergie (ERDF), ou encore le bâtiment (Groupe GA).



La plus importante d'entre elles a été une application Excel VBA pour ERDF, permettant l'automatisation de la construction quotidienne d'un fichier CSV contenant des sms personnalisés, visant à rappeler leur rendez-vous avec un technicien aux clients ERDF de la région Sud-Ouest de la France. Ce fichier était ensuite déposé sur un serveur afin que les SMS soit envoyés aux clients d'ERDF.



Ma compétence principale est donc Microsoft Excel ainsi que son langage de programmation VBA, mais aussi Google Sheets et son langage Google Apps Script. J'ai également un bon niveau en anglais.



Je suis quelqu'un pour qui la politesse et le respect ont de l'importance, avec qui il est agréable de travailler.



Si vous souhaitez faire appel à un développeur expert / spécialiste Microsoft Excel et VBA expérimenté, à la fois agréable et professionnel, vous pouvez me contacter à :



✉ developpeur.excel.vba@gmail.com



Je suis mobile dans la région du Tarn, Castres et Albi. Pour les autres localisations, je travaille habituellement en télétravail - remote.



Vous trouverez davantage de recommandations à mon sujet sur mon profil Linkedin :



https://www.linkedin.com/in/sebastien-josserand-developpeur-excel-vba-freelance/



Mes compétences :

Microsoft Excel

Google Apps Script

Visual Basic for Applications

JavaScript

Google Sheets

VBA