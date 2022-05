Sebastien JOUHANNET

Rapidement opérationnel pour un nouveau poste, j’ai 12 ans d’expérience dans le contrôle de gestion.



J’ai évolué durant 5 ans dans un contrôle de Gestion en lien direct avec les services opérationnels d’un groupe de la VPC.

Avec pour principales missions, l’élaboration des budgets services et notamment de l’adéquation volumes d’activité, effectifs, besoins de renforts ainsi que le pilotage des coûts de la structure au travers de la productivité.

Dans une vision plus financière j’avais en charge l’analyse des écarts au budget, l’élaboration des reporting mensuels d’activité à diffusion du comité exécutif, calculs des provisions de clôture sur mon périmètre.

J’ai aussi participé à des projets d’analyse de rentabilité sur des projets structurants dont une décision d’externalisation conduisant à la mise en place d’un contrat d’outsourcing dont je gérais le pilotage financier.



J’ai bénéficié d’une évolution professionnelle au sein d’une filiale financière, commune avec un grand groupe du monde du crédit.

Avec un contrôle de Gestion global et large de l’entreprise, mais aussi et une vision plus financière qui se traduit notamment par :

Le pilotage des clôtures comptables avec le service comptabilité (analyse des clôtures mensuelles, provisions de clôture, justificatifs pour CAC), élaboration du résultat et des P&L en phase avec le budget et les ratios de Gestions.

Remontées actionnaires et explications d’écarts.

Elaboration des budgets annuels complets et PMT à 3 ans (CA, contribution, frais commerciaux, frais généraux, volumes…).

Suivi des modélisations permanentes détaillées de l’ensemble de l’activité et permettant à tout moment de donner un état des lieux au plus près de la situation financière de l’entreprise.

Pilotage de la rentabilité et actions correctives sur le périmètre des frais généraux et commerciaux.

Ce poste m’a aussi permis de travailler sur des projets structurants, comme le lancement de nouveaux produits ou de nouvelles offres commerciales, dans un cadre juridique stricte et en forte évolution avec les lois Lagarde.



Vous êtes à la recherche d’un contrôleur de gestion disponible, expérimenté rigoureux et professionnel, vous pouvez me contacter.





Mes compétences :

Comptabilité analytique

Secouriste du travaill

Contrôle de gestion

Comptabilité

Equipier incendie