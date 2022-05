Sébastien JOULIN

Ingénieur consultant, j’accomplis une mission depuis trois ans et demi, qui arrive à terme, chez ECE du groupe ZODIAC AEROSPACE. Spécialisé en électronique de faible et forte puissance, j’ai été amené durant cette période, à intervenir sur des systèmes embarqués en aéronautique, notamment dans le domaine de la génération et de la distribution électrique.



Mon expérience professionnelle me confère une vision globale sur le déroulement d’un projet (parcours du « cycle en V ») : de la spécification de besoin jusqu’à la qualification d’équipements. Par ailleurs j’ai eu des responsabilités de support client chez EUROCOPTER et de gestion de produits.



Enfin, quatre années d’apprentissage en complétant mes années d’expériences, m’ont permis de développer des compétences techniques, de suivi et de gestion de projets dans les domaines de l’aéronautique, de la marine et de l’industrie.



Aujourd’hui mon dessein est d’évoluer vers des activités de pilotage de projets, allant de la définition du besoin jusqu’à la gestion de la réalisation des livrables.



Mes compétences :

Aéronautique

CEM

Chef de projet

Electronique

Électronique de puissance

FPGA

Machines électriques