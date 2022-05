Sebastien KAPPES

En partenariat avec le directeur du magasin, je prends en charge la gestion et l’animation du secteur décoration (peinture,luminaire,papiers peint,voilage et encadrement) dont je suis responsable.



Garant de la performance commerciale et de la productivité de mon secteur, je participe au développement du chiffre d’affaires ( environ 5 millions d'euros ) et j'assure la gestion des approvisionnements dans le respect des objectifs qui m'ont été confiés.



J'assure le management et la gestion de l’équipe de vente ce qui représente 12 personnes dont 3 chefs de rayons et 9 vendeurs sur le secteur décoration (recrutement, formation, motivation) et motive mes collaborateurs en vue d’atteindre les objectifs commerciaux.



Mes compétences :

Vente

Gestion des stocks

Management