Sébastien KERNER

Diplômé en œnologie (DNO Reims 1995), je bénéficie d'une solide expérience de 23 ans dans le domaine de la vinification en France et à l'étranger en général, et dans l'élaboration des Vins de Champagne en particulier.

Egalement formé à la gestion des impacts environnementaux de la filière viti-vinicole, je souhaite mettre mes compétences diverses à la disposition d'une Maison soucieuse d'élaborer des Vins de qualité, et impliquée dans les enjeux environnementaux que sont désormais ceux de notre filière.