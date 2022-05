Sebastien KLIFA

J'ai créé 322 Créations en 2005, Studio Graphique de type web agency.

Pour simplifier votre communication, je suis en mesure de gérer toute votre communication, de la création à l'impression pour vos supports papier, enseignes, vitrophanie, véhicules (total covering), panneaux, en passant par la création de site internet, le dévelopemment, l'hébergement, le référencement (SEO), application iphone et autres statégies digitales (réseaux sociaux, mobile, marketing virale,..).



Mes 4 cœurs de métiers sont :

Le graphisme (édition, packaging, logotype, charte graphique,...)

L'illustration (mascotte, dessin, icône,...)

La création de site internet (webdesign, développement, hébergement)

La fresque murale (intérieur, extérieur).



Pour les traduire en mots et en images, je suis à l’écoute de vos idées et de vos objectifs et ainsi en faire des valeurs communicantes et pertinentes dans la durée.

Mes expériences et mes connaissances de la chaîne graphique vous permettent d'obtenir une communication papier et web exceptionnelle (logos, mascottes, affiches, cartes, plaquettes, flyers mais aussi animation flash, site web, applications, icones...), en cohérence avec vos attentes et vos besoins en communication.



Afin que vous soyez vu et reconnu !



Mes compétences :

Création

Dessin

Flash

Graff

Graphisme

Identité Visuelle

Illustration

Internet

Marketing

Print

Site internet

Web

Webdesign

Publicité

Web design

Communication

Adobe Flash

Management

Édition

Design

Conseil

User interface design

User experience

Direction artistique