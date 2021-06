Johnny MOREAU

Les opérations spéciales sont des micro espaces dédiés affichés sur les principaux sites de la flotte de Webedia.



Jeuxvideo.com, Allocine.fr ou 750g.com, ces espaces, à durée de vie assez limitée, permettent aux annonceurs et partenaires de Webedia de communiquer efficacement avec les audiences des sites.



Mon rôle est de gérer techniquement ces projets.

De l'encadrement technique des fonctionnalités, d'une partie du développement et du déploiement et de l'assurance qualité, je dois faire en sorte que les OPS gagnent toujours en qualité et efficacité.



Mes compétences :

Chef d'équipe

JAVASCRIPT

XHTML

CMS

CSS3

PHP5

ZEND

Wordpress

SMS

Routage mail