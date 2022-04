Catherine KLIFA

20 ans d'expertise en Imagerie médicale appliquée a l'oncologie et autres aires thérapeutiques. 10 ans spécialiste essais cliniques (senior project manager, program management) et leader dans la création de collaborations scientifiques avec clients. Expertise en cancer du sein et multiples modalités d'imagerie. Liaison scientifique entre groupes internes (marketing, R&D, Sales, Service Client) et monde extérieur (sponsors, partenaires). Multiples présentations et webinars pour KOLs et différents publics. Auteur de formations internes, externes a but éducatif scientifique.



Mes compétences :

Essais cliniques

Imagerie médicale

Animation de formations

Dispositifs médicaux

Recherche clinique

Management