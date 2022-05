Sébastien KOCH

38 ans et une forte motivation pour développer mes compétences.



Ma force c'est mon implication a toute épreuve qui m'a conduit à réaliser en cours individuel de formation un Master II en "Qualité & Organisation".



Si vous cherchez un collaborateur motivé et dynamique, sachant faire preuve d’adaptabilité, d’organisation, de rigueur rencontrons-nous!



Mes compétences :

Amélioration Continue

Green belt

Green Belt Six Sigma

Industrialisation

Industrialisation Méthodes

Industrie pharmaceutique

Inspection

Management

Methodes

Organisation

Qualité

Six Sigma

Vision

VIsion industrielle