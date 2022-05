Sébastien KOKOCINSKI

Ayant managé des équipes informatiques et marketing, j'ai acquis une double compétence dans ces 2 domaines qui me passionnent. Je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau projet, d'une nouvelle équipe pour aller toujours plus loin.



Agile naturellement depuis toujours, je pratique un management souple et pragmatique qui me permet de collaborer efficacement avec les membres de mon équipe afin de les guider vers la réussite en leurs laissant le maximum d'autonomie.



Mes centres d’intérêt actuels sont le marketing digital et la méthodologie SCRUM (je viens de passer une certification PSPO1).

Je reste curieux de tout et suis prêt à relever un nouveau défi alors si vous avez besoin d'un booster de projet n'hésitez pas à me contacter afin qu'on discute de votre projet.



A bientôt



Mes compétences :

Marketing

Gestion de Projets

Management

Informatique

Telecom

SMS

Recrutement

Autonomie

Gestion budgétaire