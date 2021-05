Flavien VIVIER

Architecte sécurité au sein de la société SCC.



Au cours de ma jeune expérience, j'ai déjà acquis de solides connaissances en voix, réseau, poste de travail, serveur, mobilité et sécurité de l'information.

Je développe l'ensemble de cette expertise pour aider nos clients à prendre les bonnes décisions pour sécuriser et gérer leurs infrastructures, mettre en place des POC, conduire des transferts de compétences, des webinaires et autres évènements.



Mes compétences :

ccna

Chef de projet

Communications

ITIL

Planning

Service client

Suivi client

Telecom

Télécommunications

ToIP

VAD

VoIP