Sébastien KOWALCZYK

J'ai crée SK FORMATIONS afin de répondre aux demandes des Entreprises et des Organismes de Formations qui souhaitent une formation plus accessible, dans les domaines du Tertiaire, de l'Accompagnement, de la Communication et de la Résolution des Conflits. Je suis issu de la promotion Formateur Professionnel d' Adultes 2016 , je vous invite à me retrouver très bientôt sur mon prochain site :Array

En attendant, pour toutes demandes, vous pouvez me contacter via : contact@skformations.fr



Bonne journée !



Mes compétences :

Apprendre à apprendre

Accompagement des vendeurs

Gestion de la relation client

Gestion des conflits