Sébastien KUEHN

De par ma formation et mes loisirs je vis dans un monde de haute technologie et de numérique

De par ma personnalité orientée vers le relationnel, je cherche le contact et maîtrise le management des personnes

Toujours volontaire pour la réalisation de nouveaux objectifs ou de nouveaux projets, mon esprit téméraire me pousse à un constant dépassement de soi, dans ma vie professionnelle comme dans mes loisirs que je pratique encore en compétition.



Mes compétences :

Gymnastique

Plongée

Gestion de projets

Développement commercial

Supervision

Internet

Référencement

Oenologie

Karting

Webmaster

Bâtiment

Sport

Informatique

Négociation

ZigBee

Ingénierie

Photoshop

Business intelligence

Yoga

TIC

Directeur commercial

Français

Commerce

Photographie

Relation client

Développement durable

business

Achats

Gymnastique artistique

GOLF

Business development

Management

KNX

Energie

Video

Chef de projet

HQE

Gastronomie

CRM

Joomla

Négociateur

Communication

Anglais

Entrepreneur

Marketing

Consultant

Conseil

Prospection

Nouvelles technologies

Géobiologie

Industrialisation

Gaz naturel