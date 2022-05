Sébastien KUNTZMANN

De formation électrotechnique, j'ai tout d'abord commencé ma vie professionnelle par 8 ans au sein de l'armée de terre.

Par la suite j'ai suivi mon frère dans son projet d'ouverture d'une entreprise de transports, type messagerie.

Suite à la revente de cette société, j'ai fondé la première conciergerie pour particuliers sur Strasbourg.

N'ayant pas connu le succès que j'en attendais, je me suis reconverti dans le commerce.

Autodidacte, j'ai enchainé divers entreprises afin de parfaire mes connaissances sur la diversité des techniques de vente.

J'ai ensuite occupé le poste de chargé de développement pour le groupe ARAGNE (qui regroupe AMPOULTEC et DOMISCOPE).

Petit bilan : Ouverture de plus de 400 comptes pro, développement de la communication par notamment la mise en place de vidéos diffusées sur YouTube, Ouverture du marché sur quatre départements, ouverture d’une nouvelle enseigne à destination des particuliers.

Après plus de cinq ans passés chez Ampoultec, j'ai pris les fonctions de directeur général de la société BIGLIGHT en février 2018...Nouveau challenge.



Mes compétences :

Commercial

Directeur commercial

Vente

Développement commercial