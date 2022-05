Sébastien LABORIE

Depuis Septembre 2010, je suis Maître de Conférences en informatique à l'IUT de Bayonne et du Pays Basque (Université de Pau et des Pays de l'Adour).



Mon activité de recherche se déroule au sein du Laboratoire d'Informatique de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (LIUPPA) dans l'équipe T2i. Mes enseignements sont dispensés au département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) à Bayonne ainsi qu'au département informatique à Anglet.



Mes compétences :

Informatique

Enseignement universitaire