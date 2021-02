Joffrey PAILLE

Ingénieur en Electronique & Image, avec une spécialisation dans le domaine de l'Acquisition et des Systèmes de Traitement de l'Information (traitement du signal et de l'image), je suis également titulaire d'un doctorat dans le domaine de l'Ingénierie pour la Santé (avec une expérience approfondie en Calcul analytique et Simulation numérique pour l'Electromagnétisme).



J'ai travaillé durant trois années dans le domaine de l'instrumentation industrielle et du contrôle/commande. J'ai eu l'occasion de travailler pour différents groupes majeurs des secteurs de l'énergie et de la chimie que ce soit en tant qu'ingénieur d'études ou chef de projet.



J'ai également été, durant trois ans, responsable scientifique dans le cadre du développement d'un imageur TEP hautes performances pour l'exploration fonctionnelle du cerveau humain. Ce projet de recherche et développement s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de recherche porté par l'Université de Franche-Comté et la société innovante ImaCisio.



Je suis, depuis 2012, responsable technique dans le domaine de l’imagerie spatiale. A ce titre, mon rôle est d’apporter le support et l’expertise technique nécessaires au design, au développement et à la validation de capteurs d’images pour des applications spatiales (observation de la Terre).



Mes compétences :

Contrôle commande

Électromagnétisme

Electronique

Informatique industrielle

Instrumentation

Instrumentation industrielle

Modélisation numérique

Interaction photons/matière

Composants d'imagerie

Physique des semi-conducteurs

Localisation spatiale

Imagerie médicale

Instrumentation scientifique

Traitement d'images

Développement informatique

Traitement du Signal