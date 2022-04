Céline ALVAREZ (ZENENSOI)

De multiples expériences professionnelles et personnelles m'ont amené de plus en plus vers l'écoute de moi-même et de mes vrais besoins, et par « rayonnement » vers l'écoute de l'autre.

Énergéticienne, Thérapeute/Coach et Formatrice depuis 1999, mariée et maman de 4 enfants, passionnée par la nature humaine, la relation d'aide est pour moi une vocation, un don de soi.

Nature peinture, sincère, engagée, altruiste et bienveillante, une passionnée de la vie et du vivant de manière générale, pour lequel j'ai un profond respect.

Dès ma plus tendre enfance, de multiples expériences personnelles, et professionnelles par la suite, m'ont amené de plus en plus vers l'écoute intérieure et de mes vrais besoins, et par «rayonnement» vers l'écoute de l'autre. Médium Guérisseuse depuis ma naissance, cela m'aura valu des moments difficiles (et bizarres aussi mdr), mais aussi de merveilleux moments magiques, j'ai du apprendre à gérer l'empathie, cela m'aura pris des années mais quelle satisfaction au final, quelle force en Soi...



Je suis passionnée par la nature humaine depuis toujours. Éveiller, faciliter, accompagner... tel a toujours été mon chemin. Attirée de ce fait très tôt vers la mécanique quantique et la Loi d'attraction, ça a été la révélation de ma vie (sourire) j'ai curieusement trouvé tout ça si logique, tout trouvait explication...



Je travaille toujours sur la globalité de l'être (physique, mental, émotionnel et énergétique).

Après avoir longuement étudié la Sophrologie, l'Hypnose, la Psychothérapie, la Psychologie de l'enfant, le Développement Personnel, la Loi d'attraction ainsi que la Pensée et la Psychologie et Psychothérapie Positive. J'ai mis au point un protocole thérapeutique, nommé en 2003 "Coaching Global Intégratif", méthode de découverte de soi, d'épanouissement personnel et d'optimisation des potentiels, basée sur la globalité de l'être, que j'utilise depuis en complément des soins énergétiques que je transmet, et qui donne d'excellents résultats.

Je pratique différents systèmes énergétiques et les enseigne sur demande. Sentir, reconnaitre, soulager un blocage mécanique, énergétique, émotionnel, musculaire... C'est pouvoir envisager une approche, dans le respect et l'écoute de l'autre. Être bien dans son corps, dans sa tête et dans le monde est la condition incontournable d'un véritable bien être. Nous sommes des êtres complexes et ne prendre en compte que la seule dimension corporelle est insuffisante.



Même les moments difficiles de ma vie mon permis de développer de supers forces en moi, j'ai aussi compris combien tout avait un sens même si nous l'ignorions sur le moment, j'ai compris combien il était vital de vivre le moment présent et combien il était important de se fixer sur le "bon" côté de la vie au lieu de se laisser démonter par le mauvais... Aujourd'hui tout cela fait partie intégrante de ma vie, et par ricoché cela fait aussi partie intégrante de la vie de mes proches.



Si vous êtes ici, c’est que quelque chose vous appelle à faire un changement positif dans votre vie, à vous épanouir et à prendre votre élan vers une vie plus enrichissante et satisfaisante.

Quoi que vous cherchez à améliorer, je vous accompagnerai pour découvrir vos nombreuses possibilités, vos talents uniques, pour vous aligner sur qui vous êtes vraiment afin de vous permettre de créer avec joie et bonheur ce que vous avez toujours désiré…



Au plaisir d'embellir votre vie =)

Coeurdialement

Céline



Mes compétences :

Coaching

Soin énergétique

Développement personnel

Formation

Loi attraction

Energétique (soins et formations)

Psychologie positive

Sophrologie/hypnose