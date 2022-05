Sébastien LACROIX

Étudiant à Polytech' Tours.



Projets réalisés :



- Développement d'un site de partage de notes de cours pour ma promotion, encore actif aujourd'hui.



- Réalisation d'une bibliographie et d'une interface web de contrôle à distance pour le robot de Sony : Aibo.



- Étude statistique des critères d’accessibilité d'un site web à l'aide de R.



- Développement d'une interface permettant l'étude du comportement visuel d'un individu. (Qt)



Langages maîtrisés :



- Web : HTML, PHP, JEE, CSS,

- Objets : Java, C++, Qt, .Net, Android

- Autres : SQL, Merise, C, Python, XML



Mes compétences :

Android

JAVA

Linux

Open Source