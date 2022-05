Sébastien LAFAYE

Docteur en science des matériaux, je suis actuellement directeur d'usine de Laser Rhône Alpes, société spécialisée dans la soudure laser de précision, la micro-découpe et le marquage laser.



J’ai une expérience de plusieurs années en recherche et développement (R&D), dans différents laboratoires et entreprises. Mon profil technique est axé sur les propriétés physico-mécaniques des matériaux (métalliques, plastiques, composites, élastomères) et plus particulièrement sur la tribologie (étude du frottement et de ses effets). J'ai aussi une expérience en tant que formateur.



