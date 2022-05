Nicolas LEGRAND

- Formation en immunologie fondamentale de la souris (doctorat, Institut Pasteur)



- Applications à l'immunologie humaine expérimentale



- Contributeur à la génération et la caractérisation de nouveaux modèles expérimentaux pour l'étude in vivo du système immunitaire humain (modèles chimériques Homme-souris), notamment dans le cadre d'un projet financé par la Bill & Melinda Gates Foundation ("Grand Challenges in Global Health Initiative")



- Depuis 2010, spécialisé dans les applications industrielles (hématologie, immunologie, thérapie génique, vaccinologie, immuno-oncologie) de ce type de modèles pré-cliniques, notamment comme support de service (CRO) pour le développement de nouvelles approches thérapeutiques



- Intérêt pour les domaines de la stratégie R&D pré-clinique et l'immunologie humaine translationnelle



Mes compétences :

Immunologie

Souris humanisées

Stratégie R&D

CRO

Développement pré-clinique

Coordination de projets