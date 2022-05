Sébastien LAISNEY

Responsable financier expérimenté - 18 années d'expérience au sein de groupes nationaux ou internationaux cotés et non cotés.

Domaines d'expertise et de compétences:

+ Expertise comptable et fiscalité

+ Audit

+ Contrôle de gestion

+ Optimisation du contrôle interne

+ Normes comptables US GAAP / IFRS / Normes françaises

+ Credit Management

+ Gestion de projets (Migration de SI - Automatisation de process - Gestion de Site - Déménagement...)

+ Participation au management stratégique et opérationnel

+ Corporate finance

+ Management d'équipes



Mes compétences :

US GAAP

Normes IFRS

Corporate finance

Reporting

Audit legal

Analyse financière

Contrôle interne

Processus de planification

Fiscalité de groupe