Sébastien LALLEMAND

J’exerce en tant que Médiateur Professionnel (Marseille, région PACA, France) : je prends en charge la résolution et la prévention des conflits au sein des organisations professionnelles.



Un groupe humain (qu’il s’agisse d’une famille, d’une entreprise, d’un club sportif, d’un pays…) ne peut atteindre pleinement ses objectifs qu'en développant des relations de qualité.



Intervenant depuis 15 ans dans des PME aux prises avec d’importants bouleversements (rachats, réorganisations, mises en place de démarches qualités, réorientations stratégiques), il m’a été donné d’accompagner nombre de situations de bouleversement, souvent conflictuelles. J’ai ainsi peu à peu acquis la conviction que l’origine du conflit (qu’il s’agisse d’une relation privée ou professionnelle) résulte le plus souvent d’une difficulté d’adaptation à des changements.



Je me suis formé à la « médiation professionnelle » parce que j’avais conscience qu'il me manquait un outil qui me permette de comprendre les dynamiques individuelles afin de pouvoir agir concrètement et avec fiabilité sur l'état d'une relation.



De toutes les formes de communication que j'ai pu mettre en oeuvre à ce jour, cette discipline innovante m’apparaît comme la mieux à même d’élever la qualité d’une relation et de la restaurer lorsqu'elle se trouve altérée.



Le conflit est le marqueur d'une difficulté, souvent accompagné d'une altération de la relation entre deux ou plusieurs individus. Le rôle du Médiateur Professionnel est de favoriser leur restauration.



Mes compétences :

Prévention des risques

Capacité d'adaptation