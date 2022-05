Sébastien LAMARQUE

Actuellement en 1ére année de DUT Techniques de Commercialisation à l'IUT de Montluçon, Je suis à la recherche d'un stage commercial (23 mai au 10 juin 2016, ce stage sera suivi d'un second stage de 2 mois en fin de deuxième année) ou éventuellement un job d'été. Ayant eu plusieurs expériences professionnelles j'ai pu développer des compétences en matière de négociation et de relationnel, et acquérir certaines qualités comme la capacité a travailler en équipe et la prise de recul face à certaines situations.

Je suis a votre disposition pour d'éventuelles informations concernant mon profil.



Mes compétences :

Communication externe

Prise de décision

Prospection

Gestion de projet

Communication interne

Analyse de données

Sociable

Empathie

Relationnel

Persuasion

Solidaire