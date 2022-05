Chef de projet informatique.

10 ans de compétences dans la conception et la réalisation d'un ERP développés en windev, webdev sur base de données oracle.

Suivi de projet, développement, test, documentation et maintenance évolutive et corrective sur l'ensemble des modules.



Mes compétences :

PHP

Windev

Webdev

Javascript

Talend Open Studio

Apache2

MySQL

Oracle

SQL/PLSQL

Gestion de projet