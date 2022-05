Sébastien LAMBERT

Je vous apporte une expérience sur l'ensemble de la chaîne logistique au service du client et permettant une amélioration de l'efficacité de l'entreprise dans les domaines :

- La planification industrielle multi-site et multi-sourcing

- L'adéquation charge / capacité

- Des flux de commandes (clients, prévisions de ventes)

- La gestion des équipes logistiques

- L'optimisation des stocks

- La définition de la politique achat / production et leur mise en œuvre



Mes compétences :

Approvisionnement

Logistique

Planification

Gestion de la production

Management

ERP

Achats

SAP

Microsoft Office

SAP SD

SAP PP

Cognos Impromptu

Business Objects