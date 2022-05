Sébastien LAMBERT

- Formation pluridisciplinaire : ergonomie cognitive, organisationnelle et physique



- Analyse de l’activité : formation aux méthodes d'analyse spécifiques, travail prescrit / travail réel, prévention des risques



- Utilisation des méthodes de recueil de données : entretiens, observations, questionnaires, enquêtes, expérimentations, analyses statistiques



- Conception et analyse des interfaces Homme-Machine : Maquettage d'interfaces utilisateurs, maquettage 3D, tests utilisateurs, programmation



- Ergonomie du logiciel, et des nouvelles technologies de l'information et de la communication



- Intervention et audit ergonomique



- Aménagement de postes et d’environnements de travail



- Analyse des conditions de travail et formation aux risques psycho-sociaux



- Gestion de projet et d’appel d’offres



- Animation de groupes, entretien de groupe (focus group)



- Participation à des groupes pluridisciplinaires



- Réalisation de documents de synthèse



- Elaboration de solutions et conseils : évaluation et prévention des risques







