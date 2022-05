Sebastien LAMEGER

De formation Bac + 4, j'ai intégré depuis une dizaine d'année le monde de l'interphonie et du controle d'accès suite à des études en Alternance.



Aujourd'hui, j'occupe le poste de Responsable développement clientèle sur le secteur Ile de France.



Le premier objectif de ce poste est la gestion de projets, le new business development et les négociations.



Le second objectif est la préconisation, le management, et suivi de clients finaux.



Mes compétences :

Courant faible

Prescriptions

New business Development

Ventes

Négociations

Management