Sébastien LAMOOT

- Directeur de Région Bourgogne ( sept 2015 - Aujourd’hui)



Membre du comité de direction de la région Grand-Est, rattaché au Directeur Général Adjoint.

Responsabilités économiques et sociales de la région Bourgogne qui réalise un CA de 47 millions d'€.

Dirige, anime et développe un réseau de 19 unités, 11 cadres de Business Units, 57 collaborateurs et 1500 intérimaires délégués chaque jour.



Formateur au sein de groupes de projet pour la Randstad Academy sur la partie commerciale : développement des techniques de vente, stratégie de portefeuille.



- Directeur du cabinet Search & Selection ( janv 15 - Aujourd’hui) : Executive Search CA de 450K€



Création et intégration du cabinet dijonnais Search & Selection dans le réseau Randstad Bourgogne / Franche-Comté / Champagne-Ardennes ( département 52 & 10).





- Directeur des régions Franche-Comté & Bourgogne pour pallier au départ du titulaire sur la région Bourgogne: challenge d’animer 2 régions ( janv 2015 - août 2015)



Management et pilotage des 2 régions.

21 cadres de Business Units, 101 collaborateurs, 36 unités spécialisés, plus de 3 500 intérimaires délégués chaque jour.





- Directeur de Région Franche-Comté ( juillet 2013 - août 2015)



Management, pilotage et recrutement du nouveau réseau Randstad.

10 cadres de Business Units, 47 collaborateurs, 18 unités spécialisés, plus de 2000 intérimaires délégués chaque jour.



Suivi des grands comptes et équipementiers automobile ( Peugeot, Faurecia). En charge du pilotage et suivi qualité des sites de PSA Sochaux, PSA Vesoul & PSA Mulhouse.



Mes compétences :

RH

Coaching

Management

Commercial grands comptes