Sébastien LAMOUREUX

De formation US en Finance & Management, j'ai débuté à Paris en 1998, d'abord dans le domaine Financier, puis de plus en plus passionné par les Systèmes Informatiques, en intégrant des projets Client orientés refonte du SI (Banque & Assurance) depuis 2000.



Ce type de missions consiste en général à intégrer les équipes projet en charge de définir, tester, puis mettre en oeuvre, des solutions informatiques modernes et efficaces.

Il s'agit d'adapter le Système d'Information en permanence aux besoins du Métier et des Utilisateurs, ainsi qu'aux nouveaux enjeux de l'époque et impératifs stratégiques à venir : An 2000, passage à l'Euro, normes ISO, nouvelles Réglementations, bonnes Pratiques ITIL, rationalisation de Processus métier...



Sur la région de Nantes depuis 2005, j'ai choisi d'enrichir constamment mes compétences/connaissances en Informatique, grâce à plusieurs missions concrètes et variées (Integram, La Poste), renforcées par 3 formations diplômantes en 2006, 2013 & 2014 (Master I Concepteur Architecte Informatique du CNAM Nantes) plus 2 stages (Thalès, Accenture).



En prestation de Service de 2014 à 2016, j'ai effectué une mission au sein du CIM - SNCF du Mans. L'objectif était de renforcer l'équipe du Service Informatique : Administration Système & Domaine, Support utilisateurs, Test & Intégration de nouvelles Applis, Automatisation de tâches, Rédaction de Procédures internes et Tutoriels.



Entre 2017 et 2018, j'étais en mission à la CNAM d'Angers au sein du service DASI ; sur le projet GEDIFF de gestion de Parc / Incidents & Télédiffusion de packages : Support N3 GLPI, Migration, Intégration & Développement de Scripts systèmes & base de données.



Je suis en poste chez SOPRASTERIA Nantes depuis 2018, et cherche particulièrement à développer mon réseau professionnel sur la région Pays de la Loire.



Compétences & Environnements :

Linux Ubuntu / CentOS / RHEL

Microsoft Windows 7 / 10 / Server

MySQL / Postgres / Oracle / SQL Server

Apache / Tomcat / JBOSS / WI