Lionel BERTIN

Après 15 années passées dans l'Alat comme pilote militaire je totalise plus de 4000 heures de vol dont 800 de nuit.Qualifié AS532 "Super Puma" et SA330 "Puma" j'ai volé pas mal de temps dans la région de Pau avant de partir en poste au Gabon.A la suite de cela j'ai quitté l'institution pour poursuivre ma carrière dans l'Offshore au sein de la compagnie Héli-Union. ATPL depuis 2010 j'exerce en qualité de commandant de bord sur Super Puma,EC 225 et Dauphin dans plusieurs pays d'Afrique.