Sébastien LAMY

Au cours de mes six années d’expérience professionnelle acquises après mon Master en Management à l’EM-Lyon, j’ai mené avec succès des projets organisationnels pour les fonctions supports Ressources Humaines et Finance dans l’industrie de l’exploration pétrolière, ainsi que des missions plus stratégiques (pilotage de la performance, gestion des risques) en lien direct avec la Direction Générale.



Ainsi, lorsque j’exerçais la fonction d’auditeur chez IBM puis Deloitte, j’ai pu tester mes qualités d’analyse et de synthèse notamment dans le domaine du contrôle interne en parvenant à instaurer une relation de travail efficace et de confiance avec mes nombreux interlocuteurs. J’y ai acquis et apprécié une première expérience de la gestion d’équipes, et ai depuis confirmer cet intérêt en dirigeant des projets internationaux nécessitant l’interaction de ressources internes et externes mêlant des profils fonctionnels et techniques.



Mon implication en qualité de Chargé de missions, puis Responsable du déploiement d’un outil multidimensionnel pour le contrôle de gestion au sein du groupe CGGVeritas, et aujourd'hui Analyste Ressources Humaines m’ont permis de me confronter à une large variété de situations managériales adossées à chaque fois à des contextes exigeants.



Mon parcours témoigne d’une expérience solide et internationale de la réalisation et de l’encadrement de projets nécessitant une forte conduite du changement.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Formation

Gestion de projets

Mesure de la performance

Performance