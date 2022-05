Sébastien LAMY-AU-ROUSSEAU

Semeur de sciences, pour diffuser la culture scientifique et technique en Haute-Loire et ailleurs par le biais ...

- d'ateliers scientifiques dans les écoles, les médiathèques, les musées,

- de conférences grand public,

- de conseils en muséographie,

- d'un inventaire et de la valorisation du patrimoine scientifique et technique en Auvergne,



Des activités multiples et diversifiées pour répondre aux attentes et besoins du public dans des territoires éloignés des grands centres de diffusion de la CST.











Mes compétences :

Travaille en équipe

Créatif

Autonome

Rigoureux

Enthousiaste

Curieux