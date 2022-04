Georges LAMY AU ROUSSEAU

Je dirige la société STARNAV qui développe des produits innovants basés sur l'extraction d'informations géométriques à partir d'images.

STARNAV propose des solutions basées sur ses savoir faire dans les domaines de la Santé, Production, Navigation, Défense... Il s'agit dans ce cas de prestations d'études et développement.

Notre coeur de métier est la visée stellaire et la navigation.



Nous développons également nos propres produits :

- HEAD PILOT est un système d'interface homme machine sans contact permettant de contrôler un ordinateur sans le toucher grâce à l'analyse des mouvements de la tête de l'utilisateur. Il est utilisé par les personnes handicapées et peut être intégré à de nombreux systèmes existants.

- EYE PILOT, en cours de développement, permettra d'utiliser la direction du regard, sans aucune source d'émission IR, pour contrôler une machine.







Mes compétences :

Traitement d'image

Image processing

Management opérationnel