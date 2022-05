Thierry SALLEY

Plus de 25 ans d’expérience en développement et commercialisation de solutions industrielles dans les domaines de la mécanique et de l’automatisme. Je souhaite mettre, en tant qu’ingénieur chargé d’affaires technico-commercial, mon savoir faire au service d’une entreprise offrant des produits et services à forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Mécanique

Concevoir des solutions techniques et financières

Management de projet en mode tranverse

Négociation commerciale

Contractualiser et suivre les accords commerciaux

Automatisme

Analyser les besoins et les contraintes des client

Développer et pérenniser la relation client

Concevoir des solutions innovante, marketing amont

Garantir la qualité, les délais, les coûts

Gestion et suivi opérationnel des projets

Marketing produits innovants

Hydraulique industrielle