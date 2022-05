Sébastien LANAILLE

Mes compétences :

Développement informatique

JavaScript

Java EE

PHP 5

Korn Shell

SQL

C++

UML 2.0

XML

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

MySQL

JQuery

Oracle Database

Ajax

JSON

MongoDB

AngularJS

Linux

Microsoft Windows

HTML 5

CSS 3

Architecture SOA

Node.js

Tomcat

Architecture logicielle

Architecture SI

Websphere

SOAP

Apache

JOnAs

Weblogic

Architecture applicative

Jenkins

Système de gestion de versions

Subversion

Java 2 Enterprise Edition

Personal Home Page

ECLiPSe

Java Server Pages

Java

JUnit

CVS

WebSphere Studio Application Developer

Web Services

Watcom C/C++

Sybase

Sun Solaris

Microsoft Windows 9x

Microsoft C-SHARP

Mercury Interactive TestDirector

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Hibernate

Consolidations

C Programming Language

Bugzilla

Borland Turbo C++

Apache Subversion

XSLT

Windows Presentation Foundation

WebSphere MQ Portal

WebLogic Enterprise Application Server

Visual Basic

Purify

ORACLE Weblogic

Network File System

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows CE

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 20