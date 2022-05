Sébastien LANGLAIS

Récemment diplômé de l'école Brassart de Nantes, j'ajoute le graphisme et l'illustration à mes compétences en Sécurité des Systèmes d'Information. J'ai une expérience de plus de 12 ans dans le domaine du Conseil auprès de différents clients.



J'occupe actuellement un poste de Graphiste au service communication du CCA (Concarneau Cornouaille Agglomération), à Concarneau. Je suis également intéressé par des projets d'illustration (album, magazines, jeux de société, jeux vidéos), notamment jeunesse, sur lequel je pourrais travailler en tant qu'indépendant.



Mes compétences :

WordPress

Microsoft Windows

Macromedia Flash

HTML

Cascading Style Sheets

CINEMA 4D

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Réseaux informatiques & sécurité

Illustration

Identité visuelle

Web design

Analyse de risques

Audit technique de sécurité