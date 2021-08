Sébastien LANGLAIS

Au sein d'un Bureau d'Etudes et au cours de mes années d'expériences, j'ai acquis les compétences suivantes :

- Une approche pluridisciplinaire qui me permet de m'adapter à différentes cultures et méthodes de travail.

- Supervise la conception de la solution technique

- Estime le temps de travail et le budget nécessaires

- Établit les plannings (répartition des tâches)

- Veille au respect des délais et des coûts

- Connait les exigences réglementaires et techniques des installations.

- Définit l'architecture de systèmes automatisés complexes

- Maitrise des outils de programmation automate TIA Portal (siemens), Unity Pro (Schneider) et RSlogix 5000

- Maitrise les outils de supervision Pc Vue (Arc informatique) et Topkapi (Areal)

- Maitrise les outils de développement IHM Vijeo designer (Schneider), IX Developper (Beijer), Easy Builder (KEP) et WinCC (Siemens)

- Maitrise les outils de télégestion Sofrel

- A des compétences informatique (Développement logicielle C++ / QT, Développement de sites internet HTML, CSS et javascript)

- Valide les projets en essais plateforme

- Assure la mise en service sur le terrain et vérifie qu’on est conforme aux exigences du client

- Connait les normes (NF C15-100 réalisation etc.) et la règlementation applicable au métier

- Maitrise la DAO et les outils de conception

- Conseille, assiste et forme les utilisateurs



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement web

Pneumatique et électrique

Automatismes industriels

Développement logiciel et IHM

Électronique

See electrical

Topkapi

Tia portal

PcVue

Unity pro

Informatique industrielle