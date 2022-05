Sébastien LANIER

Après avoir participé au succès de projets majeurs durant 10 ans, en qualité de consultant puis d’expert pour le compte de clients bancaires et financiers, j’ai fondé AEMYS en 2006 dans le but de pérenniser ce savoir-faire et développer l’offre du Cabinet. Les qualités humaines et méthodologiques de nos collaborateurs place AEMYS comme un partenaire essentiel dans l’accompagnement de vos projets de transformations.



Mes compétences :

Risk management

GED

MOA

Finance de marché

Gestion de projet

AMOA

Formation

Banque

Coordination de projets