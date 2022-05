Sébastien LANOUHE

Après une Maîtrise d’Economie appliquée à l’environnement obtenue à l’Université de Bordeaux IV, j'exerce diverses missions en France comme à l’étranger.



S'ensuit une expérience dans le développement durable en tant que chargé de développement puis dans la conduite de projet culturel et sportif.



Dernièrement, mon envie d'acquérir de nouvelles compétences m'a poussé à intégrer le Mastère Spécialisé Management de la Qualité, Sécurité et Environnement (QSE) au sein de l'école d'ingénieurs du CESI de Bordeaux et de mener parallèlement une mission professionnelle en tant qu'animateur QSE pour le groupe Akiolis.



Mes compétences :

Economie

Gestion de projet

Economie sociale et solidaire

Analyse de données

Environnement

Développement durable

Créativité

Rédaction

Travail en équipe

Audit, Gestion de projet, chargé de mission.