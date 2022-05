Sebastien LANOUE

Depuis la fin de ma formation d'ingénieur d'électronique de puissance à l'ENSEEIHT, j'occupe depuis deux ans et demi le poste de responsable ATA24 de la partie bilans électriques sur le projet Airbus 350: validation des change requests et implémentation dans la base de donnée, optimisations de la consommation électrique avec les ATAxx et les Airlines, rédaction de notes techniques pour la certification.



Ma mission arrivant à son terme d'ici quelques mois, je suis actuellement en veille active et m'intéresse au marché de l'ingénierie électrique, tant sur Toulouse qu'à l'international.



Etant encore au début de ma carrière professionnelle, je ne reste pas cantonné au secteur aéronautique et suis possible d'être intéressé par tout bureau d'étude traitant de la distribution électrique.



Sur le plan personnel je suis quelqu'un de sociable et réfléchi capable de travailler efficacement en équipe.



Je suis disponible le midi ou soir en général pour tout entretien téléphonique.





Cordialement





Sébastien Lanoue